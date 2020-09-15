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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 1.5% بدعم آمال الطلب الصيني وتراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بدعم آمال الطلب فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم " بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي بأفضل من التوقعات فى آب/أغسطس ، ويدعم الأسعار أيضا تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 37.94$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.30$، وسجل أدنى مستوي عند 37.08$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 40.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.40$.
أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.
فى الصين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 5.6% فى آب/أغسطس ، متجاوزا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1% ،وسجل الإنتاج ارتفاعا بنسبة 4.8% فى تموز/يوليو.
عززت تلك البيانات مؤشرات تعافي الاقتصاد الصيني سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي يصب فى صالح تحسن مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له.
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يجعل أسعار السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.
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