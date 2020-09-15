- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، وبعدما قلص المركزي الأوروبي المخاوف حيال التعافي الاقتصادي فى القارة العجوز.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1900$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1863 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1858$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.
أبقي المركزي الأوروبي على السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي ، وقالت رئيسة البنك "كريستين لاجارد" إن الإجراءات التحفيزية الحالية كافية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يرتفع لليوم الخامس على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.