شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، وبعدما قلص المركزي الأوروبي المخاوف حيال التعافي الاقتصادي فى القارة العجوز.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1900$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1863 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1858$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بفضل الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

أبقي المركزي الأوروبي على السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي ، وقالت رئيسة البنك "كريستين لاجارد" إن الإجراءات التحفيزية الحالية كافية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.