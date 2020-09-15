شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط الأجور البريطانية فى المنطقة السلبية للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في تموز/يوليو منخفضا بنسبة 1.0% ، فى المنطقة السلبية للشهر الثالث على التوالي ، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض 1.3% ،أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض 1.2%.

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