شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات الإعانة البريطانية أقل من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر آب/أغسطس مسجلة ارتفاعا بنحو 73.7 ألف ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 99.5 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا 69.9 ألف المعدلة من ارتفاعا 94.4 ألف.

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