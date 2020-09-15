شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي لتوفير لقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم تم توقيعها من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF.

ونصت مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في السعودية ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية. كما تضمنت المذكرة تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبل مجموعة الكيميائية السعودية القابضة أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية.

يُذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن، في وقت سابق من العام الجاري، عن شراكته مع كلٍ من شركة R-Pharm و مركز الأبحاث Gamaleya لإنتاج اللقاح الروسي الأول الخاص بفيروس كورونا مع إمكانية تصدير ذلك الى دول أخرى.

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وبحسب البيان، تعتبر هذه المذكرة مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة للغذاء و الدواء و الجهات ذات العلاقة).

وتتوقع الشركة، أن يظهر الأثر المالي على النتائج المالية للشركة بعد اتمام الصفقة، علماً بأن مذكرة التفاهم تمتد لسنة من تاريخ التوقيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة المبيعات وإنخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 78.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 70.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.