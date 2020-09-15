شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي القابضة تبيع ما نسبته 4.83% من رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إتمامها بيع ما نسبته 4.83% من رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 29.95 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع المذكورة سيظهر على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الثالث من العام المالي 2020.

وتأتي عملية البيع في إطار استراتيجية المجموعة، وعملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء تبلغ نسبته 5.01% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، قبل 16 سبتمبر الجاري من ضمن حصتها البالغة (قبل عملية البيع) 14.01% في رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية

وبحسب البيان، سيتم استخدام حصيلة البيع في زيادة تدعيم المركز المالي للمجموعة، وتوجهاتها المستقبلية.

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يُذكر أن مجموعة فتيحي القابضة لديها تمثيل بثلاثة أعضاء في مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، وهم محمد أحمد حسن فتيحي، عمر رياض الحميدان، وياسر يحيى عبدالحميد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإغلاق الكامل لنقاط البيع منذ منتصف مارس وحتى نهاية أبريل 2020، ثم خفض ساعات العمل في شهري مايو ويونيو، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.