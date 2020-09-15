شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة التطويرية الغذائية توافق على انتقالها للسوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الاعمال التطويرية الغذائية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على الانتقال الى السوق الرئيسية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مُحققة صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 44% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إغلاق الفروع و اقتصار الخدمة على طلبات التوصيل وتخفيض ساعات العمل بالفروع، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.