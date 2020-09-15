شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر.. موعد محتمل لصرف الدعم الحكومي الإضافي للشركات الكويتية بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية على إعداد كشف بالمنشآت المستحقة للدفعة الثانية من الدعم الإضافي تمهيداً للصرف في 20 الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم الإضافي للمنشآت الملتزمة بصرف كامل الراتب الاعتيادي للعمالة المسجلة على الباب الثالث خلال المدة المحددة والتي تنتهي اليوم 15 سبتمبر، لافتة إلى أن الهيئة ستقوم بالتأكد من الصرف عبر الربط الآلي مع البنوك، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأي منشأة صرفت لها الدفعة الاولى من الدعم الاضافي ولم تلتزم بصرف رواتب العمالة الوطنية الاعتيادية كاملة عن الفترة السابقة خلال ازمة كورونا سيتم إيقاف الدعم الاضافي وتسجيل قضية مديونية عليها بالمبلغ الذي صرف في الدفعة الاولى من الدعم الاضافي عن اشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية.