منفذا الرقعي والخفجي بالسعودية يتهيأن لاستقبال الكويتيين ومواطني الخليج

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتهيأ منفذي الرقعي والخفجي الحدوديين لاستقبال المسافرين إلى المملكة من مختلف الفئات التي نصت عليها التعليمات الأخيرة، ومنها مواطنو الكويت ودول التعاون شرط حملهم شهادة فحص الـ PCR بصلاحية لا تتعدى الـ 48 ساعة.

وتشمل الاستثناءات، التي نص عليها بيان وزارة الداخلية السعودية، غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة، والمقيمين خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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