شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تتوقع انخفاضات سنوية كبيرة في الإيرادات المالية لـ"الكويت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكر تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن الكويت من الدول الناشئة التي تعتمد على السلع أو السياحة، من المرجح أن تشهد انخفاضات سنوية كبيرة في الإيرادات المالية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الانتعاش الحاد في الأسواق المالية العالمية، في أعقاب فترة من الاضطرابات غير المسبوقة، جاء سابقاً لاستقرار الإنتاج أو انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والحدودية، بحسب صحيفة الرأي.

وأوضحت الوكالة أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة استفادت من التمويل الطارئ، إذ تمكّن الدعم المالي الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الرسمي، من تمويل الفجوات المالية والخارجية جزئياً.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومات ذات التصنيف السيادي المنخفض، التي تتغلّب على الأزمة دون التعثر في السداد، ستظل تواجه تحديات كبيرة خلال مرحلة الانتعاش، مع بقاء تدفقات رأس المال العالمية متقلبة، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستثمار، بما يحدّ من خلق فرص العمل والاستهلاك.

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وبين تقرير الوكالة أن الاستجابة السياسية القوية على المستوى الدولي، أدت إلى تخفيف الضغوط المالية بين البنوك، وتقديم دعم وافٍ لأسواق رأس المال، ما أتاح عودة التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني قامت مؤخرا بثبتت تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.

كما يشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكدت في فبراير الماضي أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد.