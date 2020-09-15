شكرا لقرائتكم خبر عن سهم شركة بورصة الكويت يحقق تداولات باكثر من 9 مليون دينار في أول أيام تداوله والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة بورصة الكويت فوق الدينار في أول أيام تداولاته، بوصفه الوافد الجديد إلى السوق والذي جرى إدراجه للمرة الأولى للتداول في جلسة أمس الاثنين بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليون دينار، بحسب بيانات البورصة.

واستقبلت البورصة إدراج وتداول أسهم شركة بورصة الكويت أمس ضمن قطاع الخدمات المالية في السوق وذلك بعد طرح حصة 50% من أسهم الشركة.

وكان قد تم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداء من 15 يناير الماضي وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

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وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في مطلع ديسمبر الماضي إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وجاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

وتريد الكويت تعزيز موقعها كمركز مالي في المنطقة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصاد البلد.

ويأتي بيع حصة هيئة أسواق المال في البورصة قبل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.