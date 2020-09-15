شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى بشكل هادئ ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة أولى، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7260.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد