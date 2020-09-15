شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً قوياً لمستوى 40.00 ويبدأ مهاجمة مستوى 40.55 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي 41.36 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بينما الارتداد هبوطاً لكسر 40.00 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 38.80 كمحطة تالية.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة أعلاه لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي