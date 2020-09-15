شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 37.40 ويقترب من المقاومة المحورية الثانية 38.42، مما يقدّم إشارات على تحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 40.00.

وبالتالي، نحن نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 36.95 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد