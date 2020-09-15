شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 26.90، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية المتوقعة التي تبدأ عند 28.90 وتمتد إلى 29.80، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد