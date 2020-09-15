شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من ملامسة هدفنا الأول 1967.90 ويجري محاولات لاختراقه، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو محطتنا التالية التي تمتد إلى 2008.80، حيث ينتظم السعر داخل قناة لحظية صاعدة تدعم التوقعات الإيجابية، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد يشترط الثبات فوق مستويات 1945.00 و1934.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1945.00 والمقاومة 1985.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد