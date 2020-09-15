شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليهاجم مستوى 1.2880 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 1.3000 مبدئياً، بينما التماسك دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 1.2705 بشكل رئيسي.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.2880 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي