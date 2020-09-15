شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق دعم القناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2011، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.1840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد