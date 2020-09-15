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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين بباقى العملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث شهد سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى ارتفاعا ملحوظا فى حين شهد سعر الدولار استقرارا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.64 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.14 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع، مقابل 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.00 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
ونزل اليوم الثلاثاء، مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المتعاملون في السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم غدا الأربعاء وهو الأول منذ أن كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم متعهدا فعليا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
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