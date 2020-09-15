شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% رابحاً 39.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8295.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.61% رابحاً 309.76 نقطة ليصل إلى مستوى 12143.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.91%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.30%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%.

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وقفز 98 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 9.03%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 3.01%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 2.95%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 378.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIFللعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.