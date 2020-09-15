شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 857 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 857 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1964 دولارا.





أسعار الذهب:

عيار 18 : 734 جنيها

عيار 21 : 857 جنيها.

عيار 24 : 979 جنيه.

الجنيه الذهب : 6856 جنيها.

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السعر العالمي : 1964 دولار.

وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة.

وقد يتساءل البعض، متي تتراجع أسعار الذهب؟ سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرا في مصر

سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان.

أسعار الذهب ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 857 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 177 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى حتي هذه اللحظة.