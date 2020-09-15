الاقتصاد

اليوان يسجل ذروة 16 شهرا بعد بيانات صينية والدولار يهبط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان يسجل ذروة 16 شهرا بعد بيانات صينية والدولار يهبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعدما أشارت بيانات صينية لتعاف اقتصادي بعد إجراءات عزل بسبب جائحة بينما نزل الدولار الأمريكي مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

وتسارع الإنتاج الصناعي الصيني ونمت مبيعات التجزئة لأول مرة هذا العام متجاوزة توقعات المحللين.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية وفي الداخل. وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في 16 شهرا عند 6.7725 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يهبط قليلا.

وكتب لي هاردمان محلل العملة في ام.يو.اف.جي "بشكل عام، فإن أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين ستستمر في الفترة المتبقية من العام".

وتابع أن البيانات "تطور داعم لعملات آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي".

Advertisements

وسجل الدولار الأمريكي تراجعا لكنه استعاد جزءا من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في لندن وليظل مؤشر الدولار منخفضا 0.1 بالمئة عند 92.946.

وارتفع الدولار الأسترالي بعدما أظهر اجتماع البنك المركزي للبلاد عدم وجود أي نية لخفض أسعار الفائدة التي بلغت مستوى قياسيا متدنيا. وسجلت العملة الاسترالية 0.7323 مرتفعة 0.5 بالمئة خلال الجلسة.

وشهدت أستراليا أول يوم بدون تسجيل حالات وفاة بكوفيد-19 في شهرين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.2 بالمئة أمام نظيره الأمريكي.

وزاد اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.8191 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوان يسجل ذروة 16 شهرا بعد بيانات صينية والدولار يهبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا