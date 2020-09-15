شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تنخفض بفعل قوة الين وجنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الثلاثاء، فيما ضغط الين القوى على شركات التصدير وجنى مستثمرون الأرباح عقب موجة صعود على مدار ثلاثة أيام قبل انتخابات الحزب الحاكم في البلاد والذي اختار يوشيهيدي سوجا حليف رئيس الوزراء المستقيل شينزو أبي كزعيم جديد.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 بالمئة إلى 23454.89 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة وارتفع 45 سهما على المؤشر في حين انخفض 175.

وجاءت المبيعات لجني الأرباح بعد انتخاب سوجا رئيسا للحزب الحاكم أمس الاثنين ليصبح من شبه المؤكد أن يخلف أبي كرئيس للوزراء غدا الأربعاء.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 1640.84 نقطة وسجلت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران والتعدين أسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

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ونزلت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير مع استمرار قوة الين مقابل الدولار الامريكي وسجلت العملة اليابانية 105.66 ين مقابل الدولار لتظل قريبة من أعلى مستوى في أسبوعين عند 105.55 ين أمام الدولار الذي سجلته في اليوم السابق.

وهبط سهم كانون 2.73 بالمئة ونزل سهم باناسونيك كورب 1.15 بالمئة.

وفقد سهم سوني كورب 0.71 بالمئة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية إنها ستخفض انتاج بلاي ستشين5 بسبب مشاكل شراء رقائق خلال السنة المالية.

وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعا 0.34 بالمئة ليمحو الخسائر التي تكبدها في بداية الجلسة.