شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول ترجح إعلان نتائج المزايدة العالمية للذهب بحد أقصى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم إعلان نتائج المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 بحد أقصي شهرين من اليوم وذلك بعد إغلاق باب التقدم للاشتراك بها اليوم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بعد إعلان الشركات الفائزة في المزايذه العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 سيتم الإعلان عن مزايدة أخري جديدة للذهب.

وأشارت المصادر، إلي أن نظام طرح المزايدات الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب يتم من خلال طرح مزايدة 3 مرات خلال العام أي كل 4أشهر يتم الإعلان عن طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن للذهب.

وتغلق وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في هيئة الثروة المعدنية ،اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، باب التقدم للاشتراك في المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التى طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة فى مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وذلك استعدادا لدراسة طلبات الشركات المتقدة للاشتراك في تلك المزايذه ومن ثم الإعلان عن الشركات الفائزة طبقا لشروط المعلنة للمزايدة.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية،قد أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أكثر من 10 شركات قامت بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب 2020 والتى تم طرحها خلال شهر فبراير الماضي.

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي عن مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1لسنة 2020لمدة شهرين، وذلك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لكى تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الساعة 12 بتوقيت القاهرة.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.

جدير بالذكر، أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.

وشهدت مشاركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال نهاية شهر فبراير الماضي نشاط مكثف، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.