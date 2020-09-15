شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5364.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.920 نقطة ليصل إلى مستوى 5884.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 4.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4341.19 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسراً 11.760 نقطة ليصل إلى مستوى 4384.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 285.7 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8601 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.59%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

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وجاء سهم ‏الشركة الكويتية العقارية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.33%، يليه سهم الشركة الكويتية للمنتزهات بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 16.74% يليه سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 6.70%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت الكويت، بأنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على أسهم الشركة، ويعود الأمر إلى قيام الشركة برفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة والصناعة ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بخصوص إلغاء قرار إداري خاص بالإغراق.