شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف لبورصة البحرين بالمستهل مدفوعة بارتفاع سهم "البنك الأهلي المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 357.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.49%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.60%.

وفي سياق متصل قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، إن ضمن عمليات الفصل القانوني بين شركتي بتلكو و"بي نت"، أعلنت الأخيرة عن إتمام عملية فصل الوظائف التشغيلية والأنظمة المعلوماتية الخاصة بها بين الشركتين وتدشين نظامي الدعم للعمليات والأعمال، كما أعلنت شركة بي نت عن نجاح تدشين نظام الدعم للعمليات (OSS) ونظام الدعم للأعمال (BSS) على منصة الـAWS السحابية.

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وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، حصول المصرف على موافقة مصرف البحرين المركزي، لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة لمدة 90 يوم ابتداءً من 14 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق آخر قال بنك البحرين الوطني، إنه تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 15 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.630 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.