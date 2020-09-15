الاقتصاد

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة لمياه الشرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تطوير المعمل الفرعي لمياه الشرب بالغردقة والذي تم تنفيذه بأحدث التقنيات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لعينات مياه الشرب التي يتم سحبها من محطات وشبكات المياه بمدينة الغردقة، حيث يتم سحب العينات من المحطات والشبكات علي مدار اليوم لمراقبة جودتها والتاكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

 

وأضاف عيسي أن تكلفة المعمل تصل إلي 5 ملايين جنيه ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب.

 

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وفي ذات السياق أكد رئيس الشركة أن الإدارة العامة للمعامل تعمل على مدار  24 ساعة للإشراف علي جودة المياه التى تصل للمستهلك من خلال 6 معامل فرعية علي مستوي مدن المحافظة و 5 معامل متنقلة بالإضافة إلي معمل الغردقة لمياه الشرب، بجانب تواجد الكيميائين فى أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمستهلك.

 

ولتحسين جودة مياه الشرب تقوم الشركة بعدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وفقا لخطة زمنية محددة واستبدالها بمواسير upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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