شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تغلق باب التقدم للاشتراك فى المزايدة العالمية للذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، باب التقدم للاشتراك في المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التى طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة فى مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وذلك استعدادا لدراسة طلبات الشركات المتقدة للاشتراك في تلك المزايذه ومن ثم الإعلان عن الشركات الفائزة طبقا لشروط المعلنة للمزايدة .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، قد أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أكثر من 10 شركات قامت بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب 2020 والتى تم طرحها خلال شهر فبراير الماضي.

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي عن مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 لمدة شهرين، وذلك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لكى تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الساعة 12 بتوقيت القاهرة .

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.