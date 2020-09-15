شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمدد إعفاء 16 منتجا أمريكيا من رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد إعفاء قائما من الرسوم لستة عشر منتجا أمريكيا من الولايات المتحدة من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام. وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أمريكية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأمريكي. وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.

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