3.3 % انخفاض بكمية الانبعاثات الناتجة عن المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 9 / 2020 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2020 ، الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 ، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994 ، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2020 تحت شعار "الأوزون من أجل الحياة" ومن أهم المؤشرات ما يلي: بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 77,4 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 79,1مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.1٪. Advertisements بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 199.9 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 206.8 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفــاض قـدرها 3.3 ٪. بلغ إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 4543جيجاوات/ساعة عـام 2018/2019 مقابل 2871جيجاوات/ساعة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 58.2٪ تقريبا.

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