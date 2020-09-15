شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا مستقرة مع تحول الاهتمام إلى اجتماعات بنوك مركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت أسهم أوروبا صعوبات بحثا عن اتجاه اليوم الثلاثاء، فيما انخفضت أسهم البنوك قبيل اجتماعات للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع، بينما ارتفع سهم إتش اند إم السويدية بعد أن أعلنت عن أرباح تفوق التوقعات. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، فيما تصدرت أسهم التجزئة والتعدين والسفر المكاسب. Advertisements وارتفع سهم إتش اند إم ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم 12 بالمئة بعد أرباح فصلية أولية جاءت أفضل من التوقعات وإشارة الشركة إلى تعاف أفضل من تأثير الجائحة مما عزز بقية أسهم شركات التجزئة. وارتفع سهم فيات كرايسلر ستة بالمئة وانخفض سهم بي.إس.إيه المصنعة لبيجو واحدا بالمئة بعد أن أعادت شركتا صناعة السيارات هيكلة بنود اندماجهما المزمع للحفاظ على السيولة.

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