تعرف على خطة "النصر " لتطوير ملاحة برج العرب لإنتاج 200 ألف طن ملح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز ، رئيس شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية ، عن خطة الشركة لتطوير ملاحة برج العرب ، مؤكدا أن المستهدف انتاج 200 الف طن ملح للسوق المحلي والتصديرللأسواق الافريقية . Advertisements وأضاف عبد العزيز ، لـ "الخليج 365 " ، تم بحث بعض الأمور الفنية مع الجهات المتخصصة ، ومنها طلمبات الآبار للحصول علي أقصي تصرف ،يعادل الفاقد من الخط الشرقي المغلق بمحطة طلمبات الحمام ، لافتا أن معهد بحوث الإنشاءات انتهي مؤخرا من الدراسة الفنية وكراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لحوض ترسيب جديد وحوض صرف المحلول للمرحلة الأولى ، لافتا الى أنه جارى أيضا صيانة المباني والإنشاءات بمرافق ملاحة برج العرب كما قامت لجنة من مكتب استشاري تابع لشركة التأمين المالكة لإعادة تقييم ايجارات الشقق التي تؤجرها الشركة كمقر لبعض الإدارات بها بالاسكندرية ومعرض لبيع منتجات الشركة.

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