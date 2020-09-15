شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدأ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو من 3.9 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة.
لكن انخفاض أعداد العاملين كان أقل حدة من المتوقع عند 12 ألف شخص مقارنة مع متوسط توقعات بهبوط قدره 125 ألفا في استطلاع رويترز.
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