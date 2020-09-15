الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 15-9-2020  في السوق المحلى بحسب الأسعار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، واللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما استقرت أسعار اللحوم الجملي عند 90-100 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت   120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها . 

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 وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو  فإن أسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

 

وذكر حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات سابقة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكة واللحوم البيضاء والأرز والألبان ، بفضل الجهود الكبيرة للدولة فى تنفيذ المشروعات الزراعية العملاقة .

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