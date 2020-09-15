شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة تعتزم استخدام زيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية في 7 مشاريع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة، عن نشرة إصدار أولية خاصة بعملية طرح أسهم حقوق اولوية لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 45.2088 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنها تهدف من خلال زيادة رأسمالها إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية، موضحة أنه سيتم استخدام تلك الأموال في سبعة مشاريع رئيسية.

وتتوقع الشركة أن تبلغ تكاليف الطرح 2.5 مليون ريال. وتشمل أتعاب مستشاري ومتعهدي الطرح ومصاريف التسويق والطباعة، مشيرة إلى أن صافي متحصلات الطرح ستبلغ 42.088 مليون ريال.

وقالت الشركة في البيان، إنها أصدرت النشرة لتوفير مزيد من المعلومات قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 5 أكتوبر 2020 للموافقة على زيادة رأس المال وتحديد سعر الطرح وتعديل النظام الأساسي.

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وأضافت الشركة أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيتم على مرحلة واحدة، وسيتاح للمساهم المقيد للاكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خلال فترة الاكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا جديدة فسيتاح له الاكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها وهي يومي عمل.

وسيتاح للمستثمرين الجدد الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل)، موضحا أن الاكتتاب سيتاح إلكترونيا عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء.

وبينت الشركة أنه في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فسيتم طرح تلك الأسهم على عدد من المؤسسات الاستثمارية. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.