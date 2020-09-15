شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: حجز 80% من أولى مساكن لؤلؤة الديار في ينبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان السعودية، اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع البحر، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة ومقســمة علــى خمــس فئــات لــكل منهــا، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS، وفقا لبيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البرنامج أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت 80%، ويقع المشروع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج، ويأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان - المالك لأرض المشروع - وتشكل مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق "سكني" أو على الرابط للموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز مُتقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".

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وأعلن برنامج "سكني" منذ أيام، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي 23 مشروعاً في 12 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، ويواصل البرنامج تسليم الفلل.

وفي وقت سابق، واصل البرنامج تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان سابق على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.