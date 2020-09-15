شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الثانية على التوالي وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له 12 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.42% لتتداول حالياً عند 27.77$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.38$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.36$ للأوتصة، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 92.85 مقارنة بالافتتاحية عند 93.05.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.6% مقابل 4.8% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 5.1%. بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.1%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.6% مقابل 5.7%.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 3.3%، ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.7 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 71.7% مقابل 70.6% في تموز/يوليو.

وصولاً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقده عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.