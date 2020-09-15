شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يرتفع بقوة– تحليل – 15-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المتمركز عند 0.8925 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهجوم صاعد قوي وليستقر بذلك قرب 0.9250.

ما سبق يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليمنحه ذلك فرصة لاختراق مستوى 0.9330 والوصول نحو المحطة التالية المتمثلة بمستوى 0.9500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9160 و 0.9330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد