شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 15-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير حتى هذه اللحظة على مسار الزوج الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة الممتدة نحو 126.30, تؤول الجانبية اللحظية لافتقار السعر للعزم السلبي بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لعائق إضافي بتمركزه عند 125.45.

لابد من انتظار تقديم السعر لإغلاق سلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم السلبي الإضافي, ومن ثم لننتظر وصوله للمحطات الرئيسية المتمثلة بمستوى 124.12 و 123.40 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 124.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط