شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤكد السلبية-تحليل - 15-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 137.45 بالإضافة لتذبذبه حاليا دون مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65.

كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, يمنح السعر عزم سلبي جديد ليؤكد محاولة استئنافه للهجوم السلبي والذي قد يستهدف بدوره مستوى 134.80 وصولا للدعم المستقر عند 133.68.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط