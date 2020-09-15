شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف الايجابي– تحليل - 15-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة, إلا أننا نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تشكيل السعر لزحف إيجابي واضح مسجلا بذلك مستوى 960.00 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

نذكر بأهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز حاليا قرب 915.00 ولنشير إلى أن نجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي الإضافي سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليتجاوز بذلك العائق المستقر عند 980.00 ومن ثم ليحاول ملامسة الهدف الرئيسي الأول بوصوله نحو 1040.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد