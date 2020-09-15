شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم جديد– تحليل -15-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجميع عزم إيجابي جديد نتيجة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليعزز بذلك المسار الصاعد وليستقر حاليا قرق 3.0650 كما هو واضح بالرسم المرفق. الثبات المتسمر فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 2.9500 يزيد من فرص استئناف الهجوم الصاعد لنبقى بانتظار تسجيله السعر للأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 3.1200 وصولا نحو 3.3000 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0200 و 3.1200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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