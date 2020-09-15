شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى 40 جنيه والبياض 70 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في سوق العبور للجملة حيث سجل البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، والبلطي المزارع "2". 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل 13-15 "، وسجل البلطي الاسواني 17-37 جنيها بينما جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها.

وسجل سعر سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.

وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس،

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها ،.

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ويترواح سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها.

والجدير بالذكر أن الواردات المصرية من الأسماك سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الواردات المصرية من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة نحو 75 مليون و 792 ألف دولار، مقابل نحو 84 مليون و604 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و812 ألف دولار.

أوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الأسماك تأتي ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي شهدت تراجع مماثل خلال نفس الفترة، حيث بلغت إجمالي قيمتها نحو 820 مليون و574 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و213 مليون دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 393 مليون و102 ألف دولار.