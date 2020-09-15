شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 44٫40 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر فبراير من العام الحالي، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 43 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 35 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.5 بينما مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط