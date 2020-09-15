شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 136 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 153 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ليخسر بذلك السهم جميع مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعية على السهم للوصول به لمستويات 123 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 160 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 130.0 بينما مستوى المقاومة هو 145.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط