شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 238 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى أول ثم 195 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233 بينما مستوى المقاومة هو 240 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط