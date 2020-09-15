شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 238 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى أول ثم 195 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 250 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233 بينما مستوى المقاومة هو 240 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سكب ك (KFOUC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 15-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.