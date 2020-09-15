شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE)ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 709 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 660 فلس كمستوى أول ثم 600 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 675 بينما مستوى المقاومة هو 720 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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