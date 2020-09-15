شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR)تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 176 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 160 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 185 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 170 بينما مستوى المقاومة هو 185 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد