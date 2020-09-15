شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 17٫65 ريال امس الاثنين منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 17٫35 ريال كمستوى أول ثم 16٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط