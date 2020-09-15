شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغل قعند مستوى 2٫72 ريال، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل في عملية جني أرباح في الأجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 2٫60 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫76 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط